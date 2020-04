«Can you hear me now?»

Zoom-Konferenz mit Staatschefs – Flops wie bei jedermann

In einer Videokonferenz einigten sich die Weltgesundheitsorganisation und zahlreiche Staaten, ihre Ressourcen im Kampf gegen das Coronavirus zu bündeln. Zuerst mussten die Teilnehmer aber einige technische Hürden überwinden.

Eine Live-Video-Konferenz mit Staats- und Regierungschefs und anderen Führungsspitzen aus aller Welt - auch da geht wie bei vielen virtuellen Konferenzen in diesen Zeiten nicht alles glatt. So war es am Freitag, als die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei einer hochkarätigen Zoom-Konferenz eine weltweite Kooperation für die Forschung an Wirkstoffen gegen das Coronavirus ankündigte.