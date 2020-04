«Wetterschmöcker» sagen schönen Herbst voraus

«Wetterschmöcker»

Die Hobbymeteorologen sind eine Gruppe aus der Region Innerschwyz. Jedes Jahr tragen sie zwei Mal ihre humorvollen Wettervorhersagen an den öffentlichen Vereinsversammlungen des Meteorologischen Vereins Innerschwyz vor. Die «Wetterschmöcker» lassen ihre Beobachtungen der Natur in ihre Prognose einfliessen. Derjenige, dessen Prognose dem echten Wetterverlauf am nächsten kommt, wird mit einer Holzskulptur als Wanderpreis ausgezeichnet.