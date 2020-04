Videochat

Wer schaut alles mit, wenn ich Zoom nutze?

Corona-Boom: Heute nutzen 20-mal mehr Leute Zoom als vor ein paar Wochen. Die Macher werden wegen Mängel kritisiert. Ein IT-Experte sagt, wie man sich schützt.

Herr Ruef*, viele Leute «zoomen» derzeit. Wenn der Firmenname zum Verb wird, hat mans geschafft. Hat das Unternehmen diesen Erfolg verdient?

Erfolg ist meines Erachtens dann verdient, wenn man ein gutes Produkt anbieten kann. Zoom vermag das in Bezug auf die Funktionalität zu tun und kann Branchengrössen diesbezüglich hinter sich lassen. In Bezug auf die Sicherheit muss sich die Firma derzeit aber berechtigte Fragen gefallen lassen.

Datenschützer warnen vor Zoom. Was wird über mich gesammelt, wenn ich den Dienst nutze?

In erster Linie hat der Betreiber einer Infrastruktur stets die Möglichkeit, die Daten auszuwerten. Für Zoom dürfte es also bei Bedarf gut ersichtlich sein, wer mit wem kommuniziert. Zudem ist die Kommunikation nur von den Clients bis zu den Zoom-Servern verschlüsselt. Zoom hat also Zugriff auf die unverschlüsselten Video-, Audio- und Chat-Daten.