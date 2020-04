Seltene Beobachtung

Webcam filmt Kannibalismus-Attacke einer Krähe

Eine Webcam über einem Krähen-Nest in Köniz BE hat schaurige Bilder aufgezeichnet. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie eine Krähe ein Jungtier tötet und schliesslich frisst.

Saatkrähen haben bestimmte Berner Stadtteile fest im Griff. Dies passt nicht allen Anwohnern, sind die Tiere doch sehr laut und in grossen Gruppen anzutreffen. Um bei den Menschen mehr Verständnis zu erzeugen, hat der Berner Künstler Dino Rigoli das Projekt Corvo initiiert. Dort kann mittels einer Webcam in Echtzeit beobachtet werden, was die Krähenbabys und ihre Mutter gerade tun. Bis anhin gab es harmonische Bilder der Krähen-Mutter und ihren vier Jungen zu sehen.