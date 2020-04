Aktualisiert vor 2h

Schussabgabe in Sins AG

«Vielleicht hat dem Schützen der Lockdown zugesetzt»

In Sins AG kam es am Sonntag zu einem Zwischenfall mit einer Schusswaffe. Zwei Männer wurden am Kopf verletzt. Im Dorf ist man schockiert. Ein Nachbar glaubt nicht an kriminelle Absichten.

von Nathan Keusch

In Sins AG mussten am Sonntagabend Rettungskräfte ausrücken, weil die Meldung einging, ein Mann habe sich eine Selbstverletzung mit einer Schusswaffe zugezogen.

Zweites Opfer in Wohnung entdeckt

Die ersten Rettungskräfte, die vor Ort in einer Wohnung im Zentrum der Freiämter Gemeinde eintrafen, fanden den 66-jährigen Bewohner am Boden liegend vor. Dieser sei ansprechbar gewesen und habe eine Kopfverletzung aufgewiesen. Die Rettungskräfte hätten vor Ort überrascht feststellen müssen, dass sich in der selben Wohnung eine weitere verletzte Person befand, wie Polizeisprecher Roland Pfister sagt. Beim zweiten Verletzten handelt es sich um einen 61-jährigen Schweizer, der ebenfalls eine Kopfverletzung erlitten haben dürfte und ansprechbar war.

«Wer auf wen geschossen hat und was genau in der Wohnung passierte, ist noch Gegenstand der laufenden Untersuchungen», sagt Polizeisprecher Pfister. Die Spurensicherung habe die Wohnung genau unter die Lupe genommen. Beide Männer seien in der Folge zur medizinischen Versorgung ins Spital geführt worden. Bei beiden wurden Anzeichen von Alkoholeinfluss festgestellt, teilt die Polizei mit. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung gegen den 66-jährigen Schweizer.

Ein Dorf rätselt

Im Dorf ist man geschockt von der Gewalttat: «Ich wohne seit 20 Jahren in Sins. So etwas ist hier noch nie passiert», sagt eine Anwohnerin. Eine zweite Anwohnerin pflichtet ihr bei: «So etwas kommt nie vor hier im Dorf!» Sie konnte den Polizeieinsatz genau beobachten: «Plötzlich war unsere Strasse voll mit Einsatzwagen. Als ich hörte, dass Schusswaffen im Einsatz waren, bin ich sehr erschrocken.» Sie habe gesehen, wie einer der Verletzten aus dem Haus transportiert wurde. Er habe Hände und Kopf einbandagiert gehabt, sei aber ganz normal am Sprechen gewesen. Was in der Wohnung vorgefallen sein könnte, weiss auch sie nicht.