Unzureichend

Viele Masken sind für uns nicht brauchbar

Die Schweiz hat im Ausland rund 100 Millionen Schutzmasken bestellt. Nicht alle entsprechen den notwendigen Qualitätsvorschriften.

Dies geschieht in einem Labor in Spiez.

Anfang April hat die Armeeapotheke rund 100 Millionen Schutzmasken bestellt. Diese sollen vor allem an das Gesundheitspersonal gehen und werden aus China eingeflogen. Wie die « SonntagsZeitung » berichtet, sind aber lange nicht alle Masken, die es in die Schweiz schaffen, brauchbar.

In der vergangenen Woche konnten 20 Millionen Masken geliefert werden. Weitere 40 Millionen sollen in der nächsten Woche ankommen. Diese werden in der Schweiz vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs) in Spiez auf ihre Qualität getestet. «Hier konnten durch Untersuchungen grössere Mengen unbrauchbarer Masken aufgedeckt werden», sagt Babs-Sprecher Andreas Bucher zur «SonntagsZeitung».