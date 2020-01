vor 15min

Ungleiche Behandlung

Trump sorgt für 3-Klassen-Gesellschaft am WEF

Erste, zweite oder dritte Klasse: Am WEF stellte US-Präsident Donald Trump ausnahmslos jeden in den Schatten. Hier die Einteilung.



von Dominic Benz, Davos

Am World Economic Forum (WEF) in Davos haben alle Teilnehmer etwas gemeinsam: Sie haben einen Badge um den Hals. Damit kommen sie bis ins Herz des WEF – das Kongresszentrum. Dort treffen die Teilnehmer aufeinander: Businessleute, Konzernchefs, Regierungschefs – und US-Präsident Donald Trump. Doch dann ist fertig mit Gemeinsamkeiten. Die Masse der Teilnehmer wird in 3 Klassen geteilt:

Alles am WEF dreht sich um Donald Trump. Wo er hingeht, sind Absperrungen und Zuschauer. Sicherheitsleute mit Funk im Ohr und dunklen Anzügen positionieren sich und ebnen Trump den Weg durch die Halle und Gänge im Kongresszentrum. Wer im Weg steht, wird weggeschickt. Dieses Prozedere kann Stunden dauern. Geduldig stehen auch Geschäftsleute und Schweizer Politiker hinter den Kordeln der Absperrungen. Sie alle zücken ihre Handys und wollen ein Bild des US-Präsidenten schiessen. Am WEF, so scheint es, werden plötzlich alle zu Groupies von Trump. Und dann geht es schnell: Trump taucht auf, macht sein Daumen-hoch-Zeichen und schlendert an den Wartenden vorbei. Meist eine Minute später ist der Spuk vorbei: Trump ist wieder um die Ecke oder hinter einer Tür verschwunden, geht zu einer Sitzung, einem fürstlichen Lunch oder Dinner. Absperrungen werden aufgehoben, alle anderen WEF-Teilnehmer sind sich wieder selbst überlassen.

Im Vergleich zum WEF-Star Donald Trump sind selbst ranghohe Teilnehmer kleine Fische. So etwa die Bundesräte. In der Halle bewegen sich EDA-Chef Ignazio Cassis (FDP) oder Justizministerin Karin Keller-Sutter (FDP) frei. Ihnen folgen höchstens ein oder zwei Sicherheitsbeamte. Ist Trump in der Nähe, schenkt den Bundesräten kaum jemand Beachtung. Für sie gibt es keine Absperrungen, Kameras blitzen nur selten. Gleich geht es Thomas Jordan, Chef der Schweizerischen Nationalbank (SNB), oder Credit-Suisse-CEO Tidjane Thiam. Sie halten ein Schwätzchen inmitten des Kongresshauses, ungestört und unbemerkt. Sogar für Apple-CEO Tim Cook und Siemens-Chef Joe Kaeser dreht sich kaum jemand um. Sie alle verschwinden im übergrossen Schatten von Trump.

Die restlichen WEF-Teilnehmer gehören zum gewöhnlichen Fussvolk. Es sind Geschäftsleute, die höchstens in Insiderkreisen einen Namen haben. Sie müssen sich an den diversen Bars im Kongresszentrum den Kaffee oder das Gipfeli selber holen. Zum Mittagessen gibt es vielleicht ein Süppchen. Das Dinner findet dann vielleicht am Abend in einer Pizzeria oder sonst in einem Restaurant in Davos statt. Diese erinnern während des WEF aber eher an eine überfüllte und ungemütliche Skihütte. Die Teilnehmer müssen sich ihren Weg durch das Kongresshaus allein bahnen. Wer sich für Events, Diskussionsrunden oder Workshops nicht früh genug registriert hat, bleibt draussen. So warteten dann auch viele vergeblich auf Einlass zu den Auftritten der Klimaaktivistin Greta Thunberg.