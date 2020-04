Futuristisches Design

Sony enthüllt den Controller für die Playstation 5

Sony hat erstmals den Dualsense-Wireless-Controller für die Playstation 5 gezeigt. Das neuartige Steuergerät lässt Spieler den Untergrund in Rennspielen fühlen.

Das neue Eingabegerät orientiert sich am alten Dualshock-Controller der PS 4, verfügt aber über einige neue Funktionen, die das Spielerlebnis weiter verbessern soll.

Untergrund fühlen

Dazu zählt ein stark überarbeitetes haptisches Feedback, das über die Tasten spürbar ist. Der Controller soll Gamer in virtuelle Welten eintauchen lassen. Als Beispiel führt Sony die Spannung an, die man spürt, wenn ein Bogen gespannt wird, um einen Pfeil abzuschiessen.

Der Controller soll sich anders anfühlen, je nachdem, ob man in einem Racing-Game mit dem Auto über eine geteerte Piste, den Rasen oder über Schlamm flitzt.

Schnelle Ladezeiten

Zur Konsole sind einige Details bereits bekannt. So wurde angekündigt, dass die PS 5 mit einer schnellen Festplatte ausgerüstet sein wird. Dies werde dazu beitragen, dass die Ladezeiten drastisch verkürzt werden. In einem bereits veröffentlichten Video ist zu sehen, wie ganze Levels des «Spider-Man»-Games in weniger als einer Sekunde laden. Bei der PS 4 dauerte dies noch rund acht Sekunden.