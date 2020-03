Kommt jetzt die Ausgangssperre?

Frage: Die WHO fordert mehr Tests. Was sagt die Schweiz dazu?

Koch: "Die WHO spricht für die Welt und nicht für ein einzelnes Land. Unser Testkonzept ist einfach: Man kann nur alle testen, wenn es noch wenig Fälle gibt. Deshalb entspricht unser Konzept der Idee, die Epidemie in den Griff zu bekommen und steht nicht im Widerspruch zur WHO."