Sport im Lockdown

So geht Surfen in der Hängematte

Die Schweizer Wakeboarderin Yasemine Özer zeigt, wie man auch während des Lockdowns auf der Hängematte das Surfen üben kann und landete mit dem Video einen Viral-Hit.

Die Surferin hat ihren Wassersport so sehr vermisst, dass sie zuhause für Lösungen gesucht hat. «Ich sah die Hängematte und dachte, dass das was werden könnte. Danach habe ich einfach das Surfboard reingelegt. Für das richtige Gefühl habe ich dann noch einen Föhn hingestellt. Nur das salzige Wasser in meinem Gesicht hat gefehlt» , so die 28-Jährige.