So bereiten sich die Geschäfte auf die Öffnung vor

Schutzkonzepte

Der Bundesrat kündigte am 16. April an, dass der Bund ein grobes Konzept für die Schutzmassnahmen für die Öffnung der Geschäfte zur Verfügung stellen wird. Das soll den Branchen als Basis dienen für die detaillierten Schutzkonzepte. Der Bund veröffentlichte sein Konzept aber erst am Mittwoch. Wie watson berichtet, hatten bis dahin die meisten Branchen ihre Konzepte bereits erstellt und nur die wenigsten wussten überhaupt vom Konzept des Bundes. Einzelne Branchen schliessen nicht aus, dass es nun noch zu Anpassungen kommt.