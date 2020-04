Dreimal so viel

Schweizer fahren seit Virus-Ausbruch mehr Velo

Seit in der Schweiz der Ausnahmezustand herrscht, verbringen Schweizer viel mehr Zeit auf dem Velo – und fahren dreimal grössere Distanzen.

Velofahren ist zurzeit sehr angesagt in der Schweiz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)

Die Lobby Pro Velo hofft, dass die Schweizer auch nach Corona weiterhin in die Pedale treten werden. (KEYSTONE/Christian Beutler)

Das ist doppelt so lang wie noch vor einem halben Jahr. (KEYSTONE/Christian Beutler)

Konkret betrug die durchschnittlich auf dem Velo zurückgelegte Strecke letzte Woche 1,8 Kilometer pro Tag. Zum Vergleich: Im Herbst 2019 lag dieser Wert noch bei 680 Metern pro Tag. Interessant auch: Die durchschnittlich zurückgelegte Tagesdistanz ist bei allen anderen Transportmitteln zurückgegangen. So hat die Schweiz einen regelrechten Einbruch bei der Nutzung von Tram, Bus und Zug erlebt.

Gross angelegte Studie

Die ETH ermittelt die Zahlen mittels GPS-Daten. Insgesamt 1200 Schweizerinnen und Schweizer zwischen 18 und 65 Jahren nehmen an der Studie teil. Sie kommen allen Regionen der Schweiz. Grundlage der Studie ist die Tacking App «Catch My Day», die die Teilnehmer auf ihr Smartphone downloaden – und die mit jeder Bewegung die zurückgelegte Strecke automatisch aufzeichnet. Ein Algorithmus erkennt, mit welchem Transportmittel ein Teilnehmer sich gerade bewegt.

«Auf den Geschmack gekommen»

Warum Schweizer zurzeit so viel mehr Zeit auf dem Fahrrad verbringen, kann erst eine detaillierte Analyse erklären. Professor Kay W. Axhausen, der die Studie mitleitet, hat aber erste Erklärungsansätze: Er vermutet, dass die Menschen einerseits mehr in der Freizeit aufs Velo steigen. Andrerseits seien aber wohl auch Berufspendler aufs Velo umgesattelt in letzter Zeit: «Beim öffentlichen Verkehr sehen wir denn auch einen markanten Einbruch», sagt Axhausen.