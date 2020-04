«Es ist unglaublich schade»

Oktoberfest in München fällt 2020 aus

Dieses Jahr findet das weltbekannte Oktoberfest in München nicht statt. Die Ansteckungsgefahr wäre bei einem so grossen Fest zu hoch.

Doch in Corona-Zeiten wäre die Ansteckungsgefahr mit oft bis auf den letzten Platz besetzten Bierzelten und dem Gedränge in den Gassen zu gross.

Das weltbekannte Oktoberfest in Süddeutschlands Metropole München findet wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht statt. Das gaben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Dienstag bekannt.