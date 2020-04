vor 1h

Corona meist auch Todesursache

Obduktionen liefern neue Erkenntnisse zum Virus

Bisher war kaum bekannt, was Obduktionen von Opfern über das Virus verraten. Nun gibt es neue Erkenntnisse - auch aus der Schweiz.

von Michel Eggimann

Darum gehts Am Universitätsspital Basel wurden bisher 20 Corona-Tote obduziert.

Alle Untersuchten hatten Bluthochdruck und bei vielen funktionierte der Sauerstoffaustausch nicht.

Ein Bericht eines Hamburger Rechtsmediziners deckt die Erkenntnisse aus Basel.

Der Bericht zeigt zudem, dass von 65 Corona-Opfer 61 tatsächlich am Virus verstorben sind.

Bis am Dienstagmittag gab es in der Schweiz beinahe 1200 vom Bund bestätigte Corona-Tote, weltweit waren es über 170’000. Und dennoch sagt Andreas Rosenwald, Vorstand des Pathologischen Instituts der Universität Würzburg, gegenüber der «Süddeutschen Zeitung»: «Abseits der behandelten Symptome weiss man noch zu wenig darüber, was das Virus tatsächlich im Körper anrichtet.» In Deutschland gab das Robert-Koch-Institut im März die Empfehlung ab, Obduktionen zu vermeiden. Denn es bestehe die Gefahr sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Dennoch wurden Obduktionen durchgeführt.

Erkenntnisse vom Universitätsspital Basel

Auch in der Schweiz hätten Pathologen je nach Ausstattung der Autopsiesäle und «je nach Mut» obduziert, sagt Alexandar Tzankov, Leiter des Fachbereichs Autopsie am Universitätsspital Basel. Sie hätten bisher 20 Covid-19-Verstorbene obduziert. Tzankov konnte auch bereits Muster erkennen: «Alle Untersuchten hatten Bluthochdruck und ein Grossteil der Patienten war auch deutlich übergewichtig.» Und mehr als zwei Drittel hätten vorgeschädigte Herzkranzgefässe aufgewiesen. Zudem war ein Drittel an Diabetes erkrankt.

Obduktion Eine Obduktion ist eine Öffnung einer Leiche zu medizinischen Zwecken. Dabei wird die innere Leichenschau genutzt, um die Feststellung der Todesursache und die Rekonstruktion des Sterbevorgangs erkennen zu können. Durchgeführt werden Obduktionen von Pathologen und Rechtsmedizinern.

Auch untersucht wurden die Schäden am Lungengewebe der Verstorbenen. Dazu meint Tzankov: «Die wenigsten Patienten hatten eine Lungenentzündung.» Sie hätten unter dem Mikroskop aber schwere Störungen der Mikrozirkulation der Lunge erkannt. Das bedeute, dass der Sauerstoffaustausch nicht mehr funktioniere. Das erkläre auch die Schwierigkeiten bei der Beatmung der Corona-Patienten. «Man kann dem Patienten so viel Sauerstoff geben, wie man will, der wird dann einfach nicht mehr weiter transportiert.»

Virus war oft tatsächlich Todesursache

In Deutschland gibt es bezüglich Obduktionen von Corona-Toten einen Bericht des Hamburger Rechtsmediziners Klaus Püschel. Er hat ungeachtet der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, die mittlerweile zurückgezogen wurde, 65 Verstorbene obduziert. Der Zeitung liegt der Bericht vor. Die Erkenntnisse von ihm deckten sich mit den Erkenntnissen aus Basel. 55 von den Untersuchten hätten eine «kardiovaskuläre Vorerkrankung», also Bluthochdruck, einen Herzinfarkt, Arteriosklerose oder eine sonstige Herzschwäche. Eine Mehrheit hatten zudem auch eine Vorerkrankung der Lunge.