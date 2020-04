vor 1h

Umfrage

Netflix hat jetzt doppelt so viele Nutzer in der Schweiz

Ein Vergleich von 25 Streaming-Diensten in der Schweiz zeigt: Netflix und Spotify haben bei den Nutzern massiv zugelegt. Zehn Prozent teilen den Netflix-Account mit Freunden.

von Tobias Bolzern

Über acht von zehn Schweizern nutzen Streaming-Dienste. Zu diesem Schluss kommt eine Befragung von 1500 Personen, die im Auftrag des Internetvergleichsdienstes Moneyland.ch durchgeführt wurde. Ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht: «Die Corona-Krise dürfte diesen Streaming-Trend noch weiter verstärken», erklärt Ralf Beyeler, Telekomexperte von Moneyland.ch.



Am häufigsten genutzt wird hierzulande Youtube. Rund 65 Prozent der Schweizer streamen Inhalte über die Google-Plattform. Die Mehrheit nutzt das kostenlose Angebot. Nur drei Prozent der Bevölkerung hat ein Abo bei Youtube gelöst. Dabei schauen rund 83 Prozent der 19- bis 25-Jährigen Clips auf Youtube. In der Altersgruppe der 50- bis 74-Jährigen nutzt nur jeder zweite die Plattform.

Kostenloses Netflix

Ein markantes Wachstum hat der US-Anbieter Netflix hingelegt. 2018 gaben 20 Prozent der Befragten an, den Dienst zu nutzen. Heute sind es mehr als doppelt so viele. Damit ist Netflix nach Youtube der populärste Streaming-Dienst in der Schweiz. Rund ein Drittel der Bevölkerung gab an für Netflix zu bezahlen. Jeder zehnte gab an, den Dienst kostenlos über Freund zu nutzen.

Netflix geht das Thema locker an: «Wir lieben es, wenn Menschen Netflix teilen», sagte Reed Hasting, CEO der Plattform, im Jahr 2016. Die Weitergabe von Passwörtern ist aber seit einiger Zeit ein Thema, das in der Streaming-Branche diskutiert wird. Bis heute tolerieren zwar viele Anbieter das Teilen von Accounts, doch könnte sich dies künftig ändern. Etwa dann, wenn die Zahl der neuen Nutzer stagniert und der Druck von Investoren wächst.

Platzhirsch Spotify

Auch Spotify hat in den letzten zwei Jahren in der Schweiz deutlich zugelegt. Im April 2018 nutze erst jeder fünfte den Musik-Streaming-Dienst, mittlerweile sind es 35 Prozent. Mehr als jeder Dritte in der Schweiz hört also Musik mit Spotify.



Spotify ist vor allem bei den Jungen sehr beliebt: 68 Prozent der 18- bis 25-Jährigen hören Spotify, bei den 26- bis 49-Jährigen sind es 41 Prozent und bei den 50- bis 74-Jährigen noch 15 Prozent.

Städter streamen häufiger

Die Streaming-Nutzung ist auch abhängig vom Alter. Bei den jungen Befragten im Alter zwischen 18 und 25 Jahren nutzen praktisch alle mindestens einen Streaming-Dienst. 99 Prozent der 18- bis 25-jährigen nutzen mindestens einen Musik- oder Video-Streaming-Dienst.



Städter streamen häufiger als die Landbevölkerung. So nutzen 46 Prozent der Städter Netflix, während es auf dem Land 39 Prozent sind. Frauen und Männer nutzen Streaming-Dienste ähnlich häufig. Keine grossen Unterschiede im Streaming-Verhalten gibt es zwischen der Deutschschweiz und der Romandie.

Kleinere haben es schwer

Die drei grossen – Youtube, Netflix und Spotify – beherrschen den Schweizer Markt. Weniger populäre Angebote, darunter auch Angebote der grossen Internet-Konzerne von Apple, Google und Amazon, haben es bislang nicht geschafft, sich im Schweizer Markt richtig zu positionieren, schreibt Moneyland.ch zur Umfrage.