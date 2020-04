vor 28min

Polizeimeldungen Region Basel

Nach dem Einwassern wurde aus dem Sport- ein Unterwasserboot

Am Freitagmittag ist am Kleinbasler Rheinufer ein Boot an einer Boje gesunken. Bevor die Feuerwehr eintraf, ist es bereits im Wasser verschwunden.

von Manuela Humbel

1 / 8 Sportboot gesunken Basel, 24. April 2020: Am Freitagmittag hat die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt ein Sportboot erfolgreich geborgen. Es war an einer Boje beim Kleinbasler Ufer angetäut und dort gesunken. Rettung Basel-Stadt Das Boot konnte nach der Bergung gesichert und von einem Feuerwehrboot zu einer Landestelle gebracht werden, wo es an Land gezogen wurde. Rettung Basel-Stadt Neuerlicher Granatenfund Basel, 23. April 2020: An der Grenzacher-Promenade ist bei Baggerarbeiten erneut eine Granate zum Vorschein gekommen. Die Polizei sperrte das Gebiet für eine knappe Stunde und konnte rasch Entwarnung geben: Vom Fundstück geht keine Gefahr aus. Kantonspolizei Basel-Stadt Ungeübter Autolenker Riehen, 22. April 2020: Ein ungeübter Autolenker landete nach einer Streifkollision mit einem E-Bike auf der Äusseren Baselstrasse in Riehen in einem Vorgarten. Der 46-Jähriger riss das Steuer herum und worauf er über das Gleisbett von der Strasse abkam. Kapo BS Ungeübter Autolenker Der E-Bike-Lenker wurde bei der Streifkollision leicht verletzt. Ein unbeteiligter Inlineskater, der dem Auto auswich, kam auch zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Der Autofahrer war zwar im Besitz eines Führerauweises, mangels Fahrpraxis aber auf einer begleiteten Lernfahrt unterwegs. Kapo BS Selbstunfall eines BMW-Fahrers Läufelfingen BL, 4. April 2020: Gegen 19.00 Uhr kam es an der unteren Hauenstrasse zu einem Selbstunfall eines BMW-Fahrers. Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Kapo Baselland fuhr der Mann (26) Richtung Olten. Nach der Rechtskurve bei der Verzweigung in Richtung Wissen SO geriet das Auto ins Schleudern. Dabei überfuhr es die Sicherheitslinie und überquerte die Gegenfahrbahn, wo es schlussendlich mit der linksseitigen Leitplanke kollidierte. Es entstand erheblicher Sachschaden Der Fahrer musste ins Spital gebracht werden. Kapo Baselland Selbstunfall im Kreisverkehr Füllinsdorf BL, 31. März 2020: Kurz nach 8.30 Uhr ereignete sich in der Ausfahrt des Kreisverkehrs, der die Autobahn A22 mit der Rheinstrasse verbindet, ein Selbstunfall. Kantonspolizei Basel-Landschaft Selbstunfall im Kreisverkehr Aus bisher nicht geklärten Gründen verlor der Fahrzeuglenker nach der Einfahrt in den Kreisel die Kontrolle über das Auto. In der Folge überquerte er die Einfahrt aus der Liestalerstrasse und fuhr die dahinterliegende Böschung hoch. Kantonspolizei Basel-Landschaft

Am Freitagmittag ist am Kleinbasler Rheinufer zwischen der Johanniter- und Dreirosenbrücke ein an einer Boje angetäutes Sportboot gesunken. Als die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt am Unfallort eintraf, war das am Vortag eingewässerte Boot bereits vollständig unter Wasser. Kurz nach 10.45 Uhr konnte die Feuerwehr das Boot dann erfolgreich bergen, schreibt das Justiz- und Sicherheitsdepartement in einer Medienmitteilung.

Um Schäden am Rumpf zu vermeiden, hätten die Feuerwehrmänner das Sportboot mit Traggurten sorgfältig aus dem Rhein gehoben und gleichzeitig das Wasser aus dem Innenraum gepumpt.

Kleine Menge Öl ausgelaufen

Bei diesem Manöver sei eine geringe Menge Treibstoff ausgetreten, der mit Ölwehren gesammelt und anschliessend gebunden worden sei. Die Kantonspolizei habe die Partnerorganisationen in Frankreich und Deutschland per Trinat-Meldung informiert.