Corona-Forschung

Mehr Power als alle Top-500-Supercomputer zusammen

Hunderttausende Nutzer weltweit spenden die Leistung ihrer Computer für die Erforschung des Coronavirus. So ist der schnellste Rechner der Welt entstanden.

Ferrari unter den Supercomputern

Alle können mitmachen

Suche nach Aliens

Das Konzept des verteilten Rechnens ist nicht neu. Das bekannteste Projekt dieser Art ist Seti@Home. Seit 1999 wurde mit Search for Extraterrestrial Intelligence (Seti) nach ausserirdischem Leben gesucht. Dabei sind Daten von Teleskopen in Puerto Rico und in den USA an Tausende Computer verteilt worden. Im März 2020 ist das Seti@Home-Projekt auf Eis gelegt worden, um die bisher analysierten Daten auszuwerten.