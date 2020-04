Aktualisiert vor 1h

Zwei Personen verletzt

Mann erleidet nach Streit Schussverletzung am Kopf

In Sins AG haben sich bei einer Auseinandersetzung zwei Männer am Kopf verletzt. Einer der Männer wies Schussverletzungen am Kopf auf.

von Bianca Lüthy

Zwei Männer im Alter von 61 und 66 Jahren haben sich nach einer Auseinandersetzungen am Kopf verletzt. Einer der Männer wies eine Schussverletzung am Kopf auf. Beide Männer wurden ins Spital eingeliefert. Nach Angaben der Polizei standen die Schweizer unter Alkoholeinfluss. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat nun eine Strafuntersuchung eingeleitet.

In Sins AG mussten am Sonntagabend Rettungskräfte ausrücken, weil eine Meldung einging, ein Mann habe sich eine Schussverletzung zugezogen. Zwei Personen mussten medizinisch versorgt werden.

Die ersten Rettungskräfte, die vor Ort in einer Wohnung im Zentrum der Freiämter Gemeinde eintrafen, fanden einen 66-jährigen Schweizer am Boden liegend vor. Dieser war ansprechbar und wies eine Kopfverletzung auf. In der gleichen Wohnung befand sich ein 61-jähriger Schweizer, welcher ebenfalls eine Kopfverletzung erlitten haben dürfte.

Strafverfahren eingeleitet