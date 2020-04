Lieferwagenfahrer verletzt Töfffahrer nach Streit

A police car of the cantonal police Zurich with the logo of the cantonal police, in Zurich, Switzerland, on June 2, 2015. (KEYSTONE/Water Bieri)



Ein Dienstfahrzeug der Kantonspolizei Zuerich mit dem Logo der Kantonspolizei, am 2. Juni 2015, in Zuerich. (KEYSTONE/Water Bieri)