«Lassen Sie uns nach den Ferien wieder in die Schule»

Viele Menschen haben Bekannte, Freunde oder Familienangehörige wegen des Coronavirus verloren oder können sie zurzeit nicht besuchen. Wir finden das Corona-Virus auch blöd und sinnlos, aber es ist nun halt so, dass auch wir Menschen einmal spüren, wie es ist, wenn man keine Macht hat. Wir behandeln die Natur und die Tiere ja auch so und tun so, als wären wir die Wichtigsten auf der Welt, obwohl die Menschen ja auch nur ein kleiner unbedeutender Teil der Welt sind.

Wir überlegen uns Tag für Tag: Was wäre, wenn das Coronavirus plötzlich für alle Altersgruppen tödlich würde? Was, wenn es schlimmer als die Pest würde? Aber genau genommen ist es diese Angst, diese Panik, die das Virus immer weiterverbreitet und es grösser macht als es notwendig wäre.

Und, wir Kinder dürfen und können nichts dazu sagen, obwohl es uns am meisten betrifft. Wir kommen nach den Sommerferien in die Sek und beim Homeoffice geht so viel verloren: So viel Stoff, so viel Übung und so viel Kontakt mit den Klassenkameraden. Das ist einfach traurig und schade!