vor 16min

Schwester vs. Demonstranten in Arizona

«Nur einen Tag lang in meinen Schuhen gehen»

Als in Arizona wütende Demonstranten gegen den Lockdown und die Sicherheitsmassnahmen auf die Strasse gingen, stellte sich ihnen die Krankenschwester Lauren Leander entgegen.

von gux

1 / 5 Krankenschwester Lauren Leander steht am Eingang des Arizona Capitols in Phoenix aufgebrachten Demonstranten gegenüber. keystone-sda.ch Die Demonstranten trugen mitunter Waffen und forderten die «Wiedereröffnung» von Arizona. keystone-sda.ch «Die Stimmung war aufgeheizt, die Leute hatten alle etwas zu sagen. Einige behaupteten sogar, dass wir gar keine echten Krankenschwestern seien, weil wir nicht sprachen.» keystone-sda.ch Tatsächlich sei es ihr darum gegangen, die Demonstranten still an die vielen Covid-19-Patienten zu erinnern, die sie bereits aus dem ganzen Bundesstaat behandelt hatte. «Dass ein Mensche sterben muss und seine Angehörigen nur via Facebook bei ihm sein können, weil sie nicht ins Spital dürfen, ist etwas vom Schlimmsten, das man miterleben muss.» keystone-sda.ch «Hier geht es nicht um Politik und eine Seite wählen, diesem Virus sind derlei Dinge egal, er nimmt Leben auf jeder Seite des Spektrums. Ich weiss, es ist Wunschdenken: Aber ich wünschte mir, dass wir gemeinsam gegen den Virus ankämpfen könnten», sagt Leander. keystone-sda.ch

In mehreren US-Bundesstaaten ist es in der vergangenen Woche zu Protesten gekommen. Zum Teil bewaffnete Bürger demonstrierten gegen die strengen Corona-Massnahmen. Auch in Arizona forderten rund tausend Demonstranten vor dem Büro des Gouverneurs in Phoenix, den Lockdown rückgängig zu machen.

Als langjährige Krankenschwester konnte Lauren Leander diesen Forderungen in Zeiten der Covid-19-Epidemie wenig abgewinnen. Zusammen mit einigen Arbeitskolleginnen entschloss sie sich, sich den Demonstranten in ihrer Arbeitskluft wortlos entgegen zu stellen.

Keine echten Krankenschwestern?

Sie habe nur mit den Demonstranten geredet, wenn diese ihr zu nahe gekommen seien, sagte sie zu CNN. Ansonsten standen die Krankenschwestern nur ruhig und mit verschränkten Armen da. «Die Stimmung war aufgeheizt, die Leute hatten alle etwas zu sagen. Einige behaupteten sogar, dass wir gar keine echten Krankenschwestern seien, weil wir nicht sprachen.»

Tatsächlich sei es ihr darum gegangen, die Demonstranten still an die vielen Covid-19-Patienten zu erinnern, die sie bereits aus dem ganzen Bundesstaat behandelt hatte. «Dass ein Mensche sterben muss und seine Angehörigen nur via Facebook bei ihm sein können, weil sie nicht ins Spital dürfen, ist etwas vom Schlimmsten, das man miterleben muss.» Mit ihrer Anwesenheit hätten die Krankenschwestern gegen Falschinformationen und Angst angehen wollen. «Hier geht es nicht um Politik und eine Seite wählen, diesem Virus sind derlei Dinge egal, er nimmt Leben auf jeder Seite des Spektrums. Ich weiss, es ist Wunschdenken: Aber ich wünschte mir, dass wir gemeinsam gegen den Virus ankämpfen könnten.»

Senatorin sollte «nur einen Tag lang in meinen Schuhen gehen.»

Der Verdacht einiger Demonstranten, dass die mehrheitlich schweigenden Krankenschwestern gar keine echten Schwestern seien, wurde auf Twitter auch von der republikanischen Senatorin Kelli Ward aufgegriffen: Leander und ihre Kollegen seien wohl keine echten Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen gewesen - und selbst wenn: «Wenn sie zu solchen Demonstrationen gehen, sind sie nichts mehr als Schauspieler, die eine Rolle spielen.»