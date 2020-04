Häusliche Gewalt

«Ich habe Angst vor meinem eigenen Mann»

Viele Menschen leiden unter psychischer Gewalt. Eine davon ist die 29-jährige Tara*. Sie erzählt, wie sie ihren Alltag mit einem gewalttätigen Ehemann erlebt.

«Habe Angst, dass er unsere Tochter entführt»

Frau Huber*, wenn man von Gewalt spricht, denkt man an Schläge. Was ist mit psychischer Gewalt?

Wie ist es möglich, aus einer gewalttätigen Partnerschaft herauszukommen?

Die Opfer sollen sich unbedingt Hilfe suchen! Wir wissen, dass das zurzeit besonders schwierig sein kann. Während des Lockdowns sind viele Opfer öfter mit dem Gewaltausübenden zu Hause. Dieser kann seine Kontrolle noch verstärken, die Situation kann dann noch schneller eskalieren. Es gibt Situationen, in welchen die Frauen sich per Mail melden, da sie sich nicht trauen, anzurufen. Egal auf welchem Kanal: Wir beraten Gewaltbetroffene, so lange, wie sie es brauchen. Ist die Gefährdung sehr hoch, kann auch der Eintritt in ein Frauenhaus nötig werden.