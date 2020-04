vor 1h

Kanton Luzern

Haus in Willisauer Altstadt stand in Flammen

Im Willisauer Städtli ist am Mittwochabend ein Haus in Brand geraten. 16 Personen wurden evakuiert, verletzt wurde niemand.

von Vroni Fehlmann

Im luzerner Ort Willisau ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Leser-Videos zeigen ein Haus in der Altstadt in Vollbrand. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Die Luzerner Polizei bestätigt einen Brand. Das Haus befindet sich an der Ecke Hauptgasse/Spittelgass. Laut Guido Häfliger von der Feuerwehr Willisau-Gettnau ging um 21.30 Uhr die Meldung ein, dass an der Hauptgasse 1 ein Balkon brenne. «Als die Feuerwehr eintraf, stand schon die ganze hintere Fassade in Brand», sagt Häfliger zu 20 Minuten.

Die Feuerwehr habe zuerst versucht, die anderen Gebäude vor einem Übergreifen des Feuers zu schützen, da die Häuser in der Altstadt dicht an dicht stehen. Das betroffene Haus, in dem sich eine Bäckerei befindet, sowie das Nachbargebäude wurden evakuiert, insgesamt 16 Personen befanden sich darin. Sie konnten sich laut Häfliger jedoch alle selbständig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand.