Besuch beim Coiffeur

«Es gibt mir ein Gefühl von Normalität»

Isabel Doswald aus Weggis hatte Glück und konnte als eine der ersten Kundinnen beim Fuchs Hairteam ihre Corona-Frisur loswerden. Für sie bedeutet dies ein Stück Lebensqualität, Normalität und Freiheit.

Das Telefon von Claudia Fuchs klingelte am Freitag ununterbrochen: Ihre Kunden wollten sich so rasch wie möglich die Haare schneiden lassen.

Am letzten Freitag wurde im Salon das Konzept umgesetzt, das von Coiffeur Suisse ausgearbeitet wurde. Damit wird die Kundschaft und das Personal vor einer Ansteckung geschützt

Auch am Montag klingelt das Telefon ununterbrochen: Coiffeuse Iris Camenzind ist damit beschäftigt nach freien Terminen für Kunden zu suchen.

Laut Coiffeure Suisse stehen aber auch die Kunden in der Pflicht, wenn sie Coiffeure-Salons betreten: Sie müssen sich die Hände desinfizieren und Schutzmasken anziehen.

Yasmina Bieley (in Ausbildung) desinfiziert die Dinge, die von den Kunden berührt wurden.

Eine der ersten Kundinnen beim Fuchs Hairteam in Küssnacht (SZ) war am Montag Isabel Doswald aus Weggis LU.

Trotz grosser Vorfreude hat sich Claudia Fuchs, Teilhaberin von Fuchs Hairteam und Geschäftsführerin in Küssnacht SZ, am Montagmorgen gespannt und nervös gefühlt: «Ich habe gehofft, dass alles klappt wie geplant», sagt die 49-Jährige. Darum war sie wie immer schon sehr früh im Geschäft, in dem alles bis aufs kleinste Detail fertig vorbereitet war für die Wiedereröffnung.