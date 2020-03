«Er glaubte die wildesten Verschwörungstheorien»

Ich habe Steven* über ein Datingportal kennen gelernt und fand ihn richtig gut! Er war mittelgross, ein eher schmaler Typ und wirkte auf mich sehr sympathisch. Wir haben erst mal nur Nachrichten ausgetauscht und über ganz normale Sachen geredet: Wwas wir arbeiten, wo wir leben, unsere Hobbys und so weiter.

Steven wirkte wirklich völlig normal, und so haben wir ein Treffen in einer Bar ausgemacht. Als er ankam, meinte er, er habe noch was für mich, wolle mir das aber erst später geben. Ich habe mich gewundert, aber noch nichts Böses dabei gedacht.