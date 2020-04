Polizeimeldungen Ostschweiz

Einen Führerausweis hatte der Junglenker gar nicht erst

Ein 19-Jähriger hat am Samstagmorgen in Murg SG in fahrunfähigem Zustand und ohne Führerausweis mit einem fremden Auto einen Selbstunfall gebaut. Er wurde dabei verletzt und musste ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte.