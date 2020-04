Zurückgeholter Schweizer

«EDA-Rechnung ist eine Zumutung»

Der Bund setzte alle Hebel in Bewegung, um gestrandete Schweizer Touristen in die Schweiz zurückzubringen. Sie erhalten bald die Rechnung. Nicht alle finden sie angemessen.

In der «grössten Rückholaktion der Geschichte» hat der Bund rund 7000 im Ausland blockierte Personen in die Schweiz zurückgeholt. Sie w e rden sich an den Kosten beteiligen müssen und erhalten demnächst eine Rechnung des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) , wie dieses am Freitag bekanntgab. Die Beiträge der Passagiere liegen zwischen 400 Franken (Kurzstrecke bis 1500 Kilometer) und 1500 Franken (Flüge nach Ozeanien).

Rückkehrer ist sauer

Die Forderung kommt nicht bei allen Rückkehrern gut an. «Die Rechnung ist eine Zumutung», sagte etwa O. G. * , der am 31. März mit einem Rückholflug via Manila und Doha aus den Philippinen zurückkam und seither von seiner philippinischen Partnerin getrennt ist. Er sagt, man habe zwar Kosten von bis 1200 Franken in Aussicht gestellt, das EDA habe ihm am Telefon aber versichert, dass man einen symbolischen Betrag einfordern werde. Jetzt erhalte er eine Rechnung über 1100 Franken. Gleichzeitig seien die Tickets am Flughafen zu günstigeren Preisen direkt an andere Europäer verkauft worden.