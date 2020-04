Rupperswil AG

Dieses Haus ist der Gemeinde zu blau

Hausbesitzer Reto Berner aus Rupperswil AG muss wegen seiner neuen Hausfarbe vielleicht vor Gericht. Der Gemeinde ist es nun nämlich zu bunt.

Marco Landert, Gemeindeschreiber von Rupperswil, äusserte sich auf Anfrage von TeleM1 wie folgt: «Die Fassadengestaltung der betreffenden Liegenschaft wurde – unter Einbezug eines externen Fachexperten – in einem ordentlichen Baugesuchsverfahren beurteilt. Die in der Folge erteilte Baubewilligung ist in Rechtskraft erwachsen. Es gilt nun, die Fassadengestaltung gemäss Baubewilligung umzusetzen.»