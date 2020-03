Der Bund informiert über das Coronavirus

Christian Bock von der Zollverwaltung erläutert Massnahmen an der Grenze. Ein Monitoring an der Grenze zu Italien wurde eingeführt. Personen werden nach ihren Gründen für die Einreise gefragt. Wer nicht aus Berufsgründen in die Schweiz reisen will, dem wird die Rückkehr nach Italien empfohlen. «Es handle sich nicht um eine Grenzschliessung, sondern um eine Massnahme um die Verkehrsflüsse zu kanalisieren.» An neun kleineren Grenzübergängen werden die bereits installierten Barrieren geschlossen.