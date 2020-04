vor 31min

Gestrandet in Indien

Britisches Ehepaar ist in misslicher Lage

Ein krankes, britisches Ehepaar kämpft in Goa wegen dem Coronavirus ums Überleben. Sie können sich kaum Essen leisten und brauchen dringend Medikamente.



von Adrian Hunziker, Michel Eggimann

Gestrandet, weit weg von zuhause, angeschlagen und kein Geld mehr – so ergeht es derzeit dem Paar Beth McKelvie und Barry Lodge. Die Briten hatten vierwöchige Ferien in Goa in Indien gebucht. Nun befinden sie sich fast einen Monat nach dem Ferienende immer noch in Asien und die Situation hat sich gewendet: Aus Ferien ist ein veritabler Überlebenskampf geworden.

Die 63-jährige McKelvie ist krank. Sie leidet an einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung und benötigt deswegen dringend einen Inhalator. Und auch ihr Partner, mit dem sie bereits über 40 Jahre zusammen ist, ist wegen Fussbeschwerden ein registrierter Invalide, wie «Dailymail» berichtet. Nun leben sie in einer «feuchten und stinkenden» Wohnung, «in die ich nicht einmal meinen Hund stecken würde», so Lodge.

Eine Aneinanderkettung von unglücklichen Umständen

«Wir haben gepackt und warten nur darauf abzureisen», meint der 72-Jährige weiter. Das war schon einmal ihr Vorhaben. Nach dem Ende der Ferien hatte ihr Flug von Goa nach Mumbai wegen des Corona-Ausbruchs Verspätung, so verpassten sie dort den Anschlussflug nach Grossbritannien. Mithilfe eines anderen gestrandeten Passagiers konnten sie zwei Tage später neue Flüge buchen. Doch als sie dieses Flugzeug besteigen wollten, stellten sie fest, dass ihre Visa abgelaufen waren – um einen mickrigen Tag, weil sie das erste Flugzeug nicht hatten besteigen können.

So wurden ihre Tickets konfisziert und sie wurden auf die Strasse gestellt, berichtete «The Telegraph and Argus». In der Folge versuchten sie in Mumbai, ein Hotelzimmer zu finden, doch die meisten sind wegen der Corona-Pandemie geschlossen oder nehmen wegen des Infektionsrisikos keine Briten auf. Nach einer neunstündigen Taxifahrt zurück nach Goa fanden sie das schäbige Zimmer, indem sie nun zwangsläufig feststecken.

«Sie will nur nach Hause und weint die ganze Zeit»

Nun wissen die Briten nicht, wann sie nach Hause können und wie sie an einen Inhalator kommen. Sie teilen sich pro Tag gerade mal eine Mahlzeit, um Geld zu sparen. Denn um nach Hause zu fliegen, haben sie bereits den Grossteil ihres Erspartes ausgegeben, laut Lodge umgerechnet rund 6000 Franken.

McKelvie geht es zudem körperlich nicht gut. Nicht nur, dass sie einen Inhalator benötigt, leidet sie zudem an einem Infekt, für den sie Antibiotika benötigt. «Sie will nur nach Hause, sie weint die ganze Zeit», so ihr Mann. Vom britischen Aussenministerium fühlt sich das Ehepaar im Stich gelassen. Und auch die britische Botschaft in Indien und verschiedene Helplines haben offenbar keinen Rat für die gestrandeten Rentner. Ein Sprecher des britischen Aussenministerium sagte auf Anfrage der britischen Medien: «Unser Team hat sich mit dem Ehepaar in Verbindung gesetzt, um sie zu unterstützen.» Man tue alles, um ihnen bei der Rückkehr zu helfen.