Aktualisiert vor 1h

Aus der Nachbarschaft

Bombe aus dem 2. Weltkrieg entschärft

Auf einer Parkanlage in Neuenburg am Rhein (D) wurde kürzlich eine Bombe entdeckt. Das Gebiet musste abgesperrt und überwacht werden, bis die Bombe am Sonntag entschärft werden konnte.

von Manuela Humbel

1 / 4 Neuenburg (D): Bei Arbeiten wurde eine Fliegerbombe auf der Parkanlage Am Wuhrloch am Rhein entdeckt. Stadt Neuenburg am Rhein Nach einer ersten Bewertung könnte es sich um eine 500-kg-Bombe handeln, schreibt das Polizeipräsidium Freiburg. Stadt Neuenburg am Rhein Der Fundbereich wurde am Samstag abgesperrt und überwacht. Polizeipräsidium Freiburg Am Sonntagmittag konnte die Bombe dann entschärft werden. Die Evakuierung von ca. 1800 Einwohner und die Sperrungen konnten aufgehoben werden. Während der Entschärfung wurde auch die A5 am Autobahndreieck Neuenburg kurzzeitig gesperrt. Polizeipräsidium Freiburg

Darum gehts Bei Arbeiten wurde in Neuenburg am Rhein (D) eine Bombe aus dem 2. Weltkrieg entdeckt.

Am Sonntag konnte sie entschärft werden.

Rund 1800 Bürger musste für die Aktion vorübergehend evakuiert werden.

Nachdem kürzlich in Basel an der Grenzacher-Promenade bei Baggerarbeiten eine Granate zum Vorschein gekommen ist, wurde nun eine Bombe am Rhein entdeckt. Es handelt sich um eine Fliegerbombe, die bei Arbeiten auf der Parkanlage Am Wuhrloch in Neuenburg am Rhein entdeckt wurde.

Nach einer ersten Bewertung könn t e es sich um eine 500-kg-Bombe handeln , wie das Polizeipräsidium Freiburg in einer Medienmitteilung schreibt. Der Fundbereich wurde a m Samstag a b ge sperrt und überwacht.

Am Sonntagmorgen fand dann die Entschärfung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg statt. Da der Gefahrenbereich auf einen Radius von 500 Metern festgelegt wurde, war die Evakuierung von etwa 1800 Einwohnern notwendig.

Autobahn musste gesperrt werden

Die Bürger wurden von der Stadt Neuenburg informiert. Zudem wurde ein Info-Telefon eingerichtet, bei dem sich die Bürger über die Evakuierung und den Einsatzverlauf informieren konnten.

Während der Entschärfung der Bombe wurde im Schulzentrum in der Freiburger Strasse eine Aufenthaltsmöglichkeit eingerichtet. Auch kam es zu einer kurzzeitigen Sperrung der A5 am Autobahndreieck in Neuenburg.