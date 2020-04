Ansturm auf McDonald's-Filialen

Auch Nagelstudios dürfen heute wieder öffnen. «In den 23 Jahren die es das Nagelstudio Sarah in Hornussen AG gibt, hat es so eine Ausnahmesituation noch nie gegeben», sagt die Besitzerin. «Herzlichen Dank an alle Kunden, die dieses kleine Unternehmen unterstützen! Herzlichen Dank an meine Kundin Michaela für das Foto!»