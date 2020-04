Thal SG

Beim Unkrautvernichten Gartenhaus angezündet

Am Dienstagvormittag ist es in Thal zu einem Brand gekommen. Schuld dürfte ein Unkrautbrenner sein, der nicht mit der Gasflasche kompatibel war. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Franken geschätzt.

Ein 40-jähriger Mann war am Dienstagvormittag kurz vor 11 Uhr in Thal SG an der Heidlerstrasse mit Gartenarbeiten beschäftigt. Um das Unkraut zu verbrennen, schloss er einen Unkrautbrennen an eine Gasflasche an. Kurz darauf bemerkte er, dass die Gasflasche in Brand geraten war. Die Flammen wurden mehrere Meter hoch und gerieten an die Fassade des Gartenhauses, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.