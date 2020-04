Kranker Diktator

Ex-NBA-Star Rodman sorgt sich um Kim Jong-un

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-Un soll ernsthafte medizinische Probleme haben nach einer Operation. Ex-NBA-Star Dennis Rodman ist in Gedanken bei seinem Freund.

Vermittler in eigener Mission

Die beiden Männer verbindet seit Jahren eine Freundschaft. Rodman, der bis 2000 als Profibasketballspieler tätig war, ist bereits mehrere Male nach Nordkorea gereist, um sich mit Kim zu treffen. «Es gibt noch so viel zu tun in den diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea», so Rodman, der sich immer als Vermittler in diplomatischer Mission verstand, auch wenn er kein offizielles Mandat bekleidet.