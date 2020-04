Mia Madisson im Spital

«Ich habe überlebt»

Influencerin und Ex-«Bachelor»-Kandidatin Mia Madisson (23) wurde am Montag einer OP unterzogen. Direkt nach dem Eingriff meldet sie sich bei ihren Followern auf Instagram.

Mia Madisson wendet sich am Montag direkt aus dem Spitalbett an ihre knapp 50’000 Instagram-Follower. «Ich bin gerade aufgewacht», sagt sie und blinzelt in die Handykamera. «Es geht mir noch etwas scheisse. Aber ich habe überlebt, ich bin nicht gestorben.» Dann quält sie sich ein Lächeln ab.