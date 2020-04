Von Passanten gerettet

Autofahrer landet in Neuenburger See

In Neuenburg ist ein Mann samt Auto im See gelandet. Er wurde von Passanten gerettet.

«Ich war mit meiner Familie spazieren, als wir ein Auto gesehen haben, das ins Wasser gefallen ist», so eine Augenzeugin gegenüber «20 Minutes». Heute Nachmittag ist es beim Neuenburger See zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Mann samt Auto im Wasser gelandet ist. «Mehrere Passanten sind in den See gesprungen, um den Autofahrer zu retten.»