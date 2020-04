Vorbereitung für Maskenpflicht

Armee soll Hunderte Millionen Masken einkaufen

Damit die Schweiz bei einer Pflicht genügend Schutzmasken hat, wird die Armeeapotheke auf Einkaufstour geschickt. Rund 800 Millionen Franken hat sie dafür zur Verfügung.

Sollte tatsächlich eine Maskenpflicht kommen, hätte die Schweiz ein Problem. Denn derzeit gibt es viel zu wenige Masken, die inländische Produktion könnte die Nachfrage nicht decken. Deshalb soll die Armee aushelfen. Auf dem Weltmarkt soll die Armeeapotheke Masken, Schutzanzüge, Brillen und Handschuhe besorgen, schreibt der «Tages-Anzeiger» (Bezahlartikel). Dafür hat sie ein Budget von mindestens 800 Millionen Franken erhalten, wie ein Insider der Zeitung sagt. Damit soll bis Ende Mai rund 400 Millionen Masken – darunter 300 Millionen einfache Hygienemasken mit begrenztem Schutz – beschafft werden. Sie sollen vorwiegend aus China in die Schweiz eingeflogen werden.

Bisher konnte die Schweiz rund 20 Millionen Masken und anderes Schutzmaterial besorgen, wie die Zeitung weiter schreibt. Ob die Armee tatsächlich mehrere hundert Millionen Masken beschaffen kann, ist noch unklar. Denn nicht nur die Schweiz ist auf der Suche nach Schutzmaterial. Wichtig sei, dass die Lieferanten schnell bezahlt würden und die Ware sofort in Empfang genommen werde. Dafür spannt die Schweiz mit ortsansässigen Firmen zusammen, die extra Lager für Schutzmaterial eingerichtet haben. Die Masken könnten dorthin geliefert und anschliessend in die Schweiz geflogen werden.

Engpass bei Frachtflugzeugen

Hier stellt sich jedoch bereits das nächste Problem: Denn im Verkehr mit China gibt es derzeit nicht viele Frachtflugzeuge. Eines zu chartern würde bis zu einer halben Million Franken kosten, wie die Zeitung schreibt. Einspringen soll die Swiss, da deren Passagiermaschinen derzeit am Boden stehen. Die Schachteln mit der Schutzausrüstung sollen im Frachtraum und auf den Sitzen verteilt und gesichert werden, was das be- und entladen erschwert.