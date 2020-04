Vertraulicher Antrag

Amherd und Cassis wollen Elitesoldaten nach Kabul schicken

Zehn Elitesoldaten sollen nach Afghanistan entsendet werden. Dort sollen sie Schweizer Entwicklungshelfer schützen. So die Forderung von Viola Amherd und Ignazio Cassis.

Der Schwyzer SVP-Ständerat und Sicherheitspolitiker Alex Kuprecht ist gegen den neuen Auslandeinsatz. Er sagt zu m «Tages-Anzeiger» , wenn die Lage in Kabul derart gefährlich sei, müssten nicht Schweizer Soldaten dorthin geschickt werden, sondern die Deza-Mitarbeiter zurückgeholt werden.

Im Antrag der beiden Bundesräte steht, die Sicherheitslage in Afghanistan habe sich in den letzten zwei Jahren verschlechtert. Für die Schweizer Vertretung drohe Gefahr durch «bewaffnete Splittergruppen oder kriminelle Gruppierungen».

Die Verteidigungsministerin Viola Amherd und der Aussenminister Ignazio Cassis wollen ein Armee-Detachement von maximal zehn Angehörigen des Kommandos Spezialkräfte (KSK) nach Kabul entsenden. Ihre Aufgabe wäre dort, sechs Schweizer Mitarbeiter aus der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) zu beschützen. Der Antrag der beiden Bundesräte ist laut dem «Tages-Anzeiger» als vertraulich klassifiziert. Die Pläne sollten eigentlich unter Verschluss gehalten werden, bis die Elitesoldaten in Afghanistan im Einsatz sind.

Bisher werden die Deza-Angestellten, die in Kabul arbeiten, durch eine private Sicherheitsfirma geschützt. Mit dem Antrag wollen Amherd und Cassis diese Aufgabe der Schweizer Armee übertragen. Im Dokument, das der Zeitung vorliegt, heisst es, das Ausbildungsniveau der Angehörigen des Kommandos Spezialkräfte sei höher als jenes der Mitarbeiter der Sicherheitsfirma. Zudem wären die Kosten tiefer.

Bundesrat mit Entscheidungshoheit

Die Anzahl der Elitesoldaten soll maximal zehn beantragen. Damit werde exakt jene Grenze erreicht, die der Bundesrat gemäss Militärgesetz in eigener Kompetenz beschliessen kann – ohne sich an das Parlament wenden zu müssen. Starten soll der Einsatz, nachdem die a fghanischen Behörden ihre Bewilligung erteilt haben. Und dauern soll er maximal zwei Jahre. Beschlossen ist aber noch nichts. Zuerst muss der Bundesrat entscheiden, ob er den Antrag von Amherd und Cassis gutheissen will.