Alain Berset auf Visite im Kanton Graubünden

TheTruth 20.04.2020, 13:27

ich verstehe einach nicht ganz wieso 1:1 Dienstleister wie Coiffeure zuerst öffnen dürfen, Büchergeschäfte, kleidergeschäfte oder auch Restaurants müssen geschlossen bleiben wegen dem Risiko? also bin ich blöd oder ist es so das die Wahrscheinlichkeit, mich in einem Buchladen anzustecken wesentlich geringer ist als in einem Coiffeure geschäfft, wo kunden bis zu 6Stunden bleiben müssen je nach behandlung und wie will das mit den Masken funktionieren wenn man diese alle 2 stunden wechseln sollte? müssen jetzt kunden 5 Gesichtsmasken mitnehmen nur für den Coiffeure? wie sieht es mit ÖV aus? und wieso darf ich mein auto nicht in einer waschstrasse parkeren und mir mein auto automatisch waschen lassen? ich glaube wir werden hier des gröberen veräppelt aber ja lassen wir den BR tun und machen was er will (seine eigenen Taschen füllen solange es geht....)