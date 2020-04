Auch iPads betroffen

500 Millionen iPhones von Sicherheitslücke betroffen

Sicherheitsexperten warnen vor einer Sicherheitslücke bei iPhones und iPads: Kriminelle nutzen diese möglicherweise bereits seit Jahren aus.

Die Firma Zecops, die das Sicherheitsleck entdeckt hatte, hat das Problem an Apple gemeldet.

In der aktuellen Betaversion von iOS 13.4.5 ist das Problem nicht mehr enthalten.

Versteckt sei die Sicherheitslücke in der vorinstallierten Mail-App. Angreifer müssten ihren Opfern eine E-Mail zusenden, um diese Lücke auszunutzen. Die grosse Gefahr dabei: Es sei nicht unbedingt nötig, dass die Benutzer die gefährlichen E-Mails öffnen. Die schädliche Software könne auch ohne Interaktion des Besitzers auf die Geräte geladen werden. Noch fieser: Hacker können offenbar die schädlichen E-Mails per Fernsteuerung löschen. Die Benutzer wissen als unter Umständen nicht einmal, dass ihr Gerät Schadsoftware enthält.

Sicherheitslücke besteht seit 2012

Bemerkt hatte Zecops die Lücke, nachdem Geräte von Kunden merkwürdigerweise abgestürzt seien. Die Schwachstellen würden also bereits jetzt ausgenutzt, schreibt die Firma in einem Statement. Enthalten sei die Schwachstelle bereits seit dem Betriebssystem iOS 6. Dieses System wurde 2012 mit dem iPhone 5 eingeführt. Laut der Firma besteht das Problem in der aktuellen Betaversion von iOS 13.4.5 jedoch nicht mehr. Wann diese für Nutzer verfügbar sein wird, ist unklar.