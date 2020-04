vor 17min

35-jähriger Asylbewerber wegen Mord angeklagt

Die St. Galler Staatsanwaltschaft klagt einen 35-jährigen Algerier wegen Mordes und Diebstahls an. Es wird eine Freiheitsstrafe von 20 Jahren beantragt.

von Gamze Ibis

1 / 6 Hier, in der Asylunterkunft in Mels SG, kam es 2018 zur tödlichen Auseinandersetzung. Kapo SG In der Gruppenunterkunft Heiligkreuz befinden sich nur rechtskräftig abgewiesene Asylsuchende, die ausreisen müssen. Google Maps Der Mann soll in der Asylunterkunft in Mels SG im Streit mit einem Küchenmesser auf einen 38-jährigen Ägypter eingestochen haben. Das Opfer starb an seinen Verletzungen. KEYSTONE Die Staatsanwaltschaft St. Gallen klagt den den 35-jährigen Algerier beim Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland unter anderem wegen Mordes, Diebstahls, mehrfachen rechtswidrigen Aufenthalts, mehrfacher Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung und mehrfacher Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes an. KEYSTONE Die Staatsanwaltschaft beantragt eine Freiheitsstrafe von 20 Jahren, eine Busse von 500 Franken sowie eine Landesverweisung von 15 Jahren. KEYSTONE Der Beschuldigte befand sich vom 13. Februar 2018 bis zum 3. Juli 2018 in Untersuchungshaft; seit dem 4. Juli 2018 ist er im vorzeitigen Strafvollzug. KEYSTONE

Die St. Galler Staatsanwaltschaft klagt einen 35-jährigen Algerier wegen Mordes, Diebstahls sowie weiterer Delikte an und fordert die Höchststrafe. Der Mann soll in der Asylunterkunft in Mels SG im Streit mit einem Küchenmesser auf einen 39-jährigen Ägypter eingestochen haben. Das Opfer starb an seinen Verletzungen, wie 20 Minuten berichtete. In der Gruppenunterkunft Heiligkreuz in Mels befinden sich nur rechtskräftig abgewiesene Asylsuchende, die ausreisen müssen.

Der Beschuldigte soll am 13. Februar 2018, um circa 11.30 Uhr, in der Gruppenunterkunft mit einem eigens dafür besorgten Küchenmesser 29 Mal auf einen damals 39-jährigen Ägypter eingestochen und ihm so todbringende Verletzungen zugefügt haben. Die Kantonspolizei St. Gallen konnte den Beschuldigten am gleichen Tag um 11.45 Uhr in Mels verhaften. Das Opfer wurde nach der Reanimation durch einen Notarzt und ein Rettungsteam ins Spital transportiert. Allerdings verstarb der Mann laut Angaben der St. Galler Polizei noch in der Nacht.

Freiheitsstrafe und Landesverweis



Die in enger Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei St. Gallen und dem Institut für Rechtsmedizin geführte Untersuchung sei abgeschlossen, heisst es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft St. Gallen vom Donnerstag. Sie klagt den den 35-jährigen Algerier beim Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland unter anderem wegen Mordes, Diebstahls, mehrfachen rechtswidrigen Aufenthalts, mehrfacher Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung und mehrfacher Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes an.